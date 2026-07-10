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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirlerinin katılımıyla Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi sürecinde Bilecik genelinde alınan güvenlik tedbirleri ile uygulama ve denetim faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca 2026 yılının ilk altı ayında yürütülen asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerine ilişkin veriler kapsamlı şekilde değerlendirilerek, mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla izlenecek yol haritası da ele alındı.