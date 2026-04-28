Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları tarafından, Büyükçekmece ilçesi E-5 karayolu üzerinde emniyet şeridi yapan araçlar tespit edildi. Cep telefonu kameralarınca kaydedilen 12 araca toplamda 240 bin lira para cezası kesildi.