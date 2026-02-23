Adalet ve İçişleri Bakanlarının değişiminin ardından Emniyet teşkilatında da görev değişiklikleri beklenmeye başlandı. Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından bakan yardımcıları değiştirilirken, Gürlek’in en güvendiği çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda getirilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz emniyet teşkilatında da yeni bir değişim beklentisinin konuşulduğunu yazdı. Saymaz’ın aktardığına, İçişleri Bakanlığı kulislerinde Mahmut Demirtaş’ın Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden alınabileceği iddialarının konuşulduğu öne sürüldü. Bakanlık koridorlarında Demirtaş’ın yerine gelebilecek yedi ismin telaffuz edildiği aktarıldı.

Saymaz’ın yazısında adı geçen isimler şöyle sıralandı:

-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başdanışmanı ve eski EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik

-İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım

-Kocaeli Valisi İlhami Aktaş

-Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan

-Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

-Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal

-İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız

Haberde ayrıca emniyet teşkilatının, genel müdürlük görevine kurum içinden bir ismin getirilmesine daha sıcak baktığının ifade edildiği aktarıldı.

Öte yandan Saymaz, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in iki ay sonra yaş haddinden emekliye ayrılmasının beklendiğini de yazdı.