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Çin’in borç batağına sürüklenen gayrimenkul devi China Evergrande Group’un kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan hakkında karar çıktı. Bir dönem ülkenin en zengin iş insanları arasında yer alan Hui, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca Hui Ka Yan’ın tüm kişisel mal varlığına el konulmasına hükmetti. China Evergrande Group’a 8,8 milyar yuan, şirketin iştiraki Hengda Real Estate’e ise 7 milyar yuan para cezası verildi.

Hui Ka Yan, nisan ayında fonların kötüye kullanılması, kaynak yaratma sürecinde dolandırıcılık ve yasa dışı yollarla halktan mevduat toplama dahil sekiz ayrı suçlamayı kabul etmişti.

300 MİLYAR DOLARI AŞAN BORÇ

Bir dönem Çin gayrimenkul sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Evergrande, Covid-19 salgını döneminde başlayan sektörel daralmayla birlikte ağır bir finansman krizine sürüklendi.

Şirketin toplam yükümlülükleri 300 milyar doları aşarken, vadesi gelen borçlarını ödeyememesi Evergrande’yi dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi haline getirdi.

Alacaklıların Hong Kong’da açtığı dava sonucunda mahkeme, Ocak 2024’te Evergrande’nin borçlarının karşılanabilmesi amacıyla şirket varlıklarının tasfiye edilmesine karar verdi.

KRİZ SEKTÖRE YAYILDI

Evergrande’nin temerrüde düşmesi yalnızca şirketi değil, Çin’in dev gayrimenkul sektörünü de sarstı. Country Garden gibi büyük şirketlerin de finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalmasıyla sektördeki güven krizi derinleşti.

Yaşanan gelişmeler, yıllarca Çin ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynayan gayrimenkul sektöründeki borç sorununu küresel piyasaların da yakından takip ettiği bir krize dönüştürdü.