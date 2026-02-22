Serie A’nın 26. haftasında Genoa ile Torino karşı karşıya geldi. Comunale Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Genoa’ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Norton Cuffy, 40. dakikada Caleb Ekuban ve 83. dakikada Junior Messias kaydetti.

Torino’da Emirhan İlkhan, ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Genoa puanını 27’ye yükseltti. Torino ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Genoa, Inter deplasmanına konuk olacak; Torino ise sahasında Lazio’yu ağırlayacak.