İtalya Serie A'nın 22. haftasında Como Torino ağlarını gol yağmuruna tuttu.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan maça Torino forması giyen Emirhan İlkhan da ilk 11'de başladı.
Como Teknik Direktörü Fabregas'ın maç öncesi övgüyle bahsettiği Emirhan'ın 67 dakikada sahada kaldığı mücadelede Torino 6-0'lık ağır bir hezimet yaşadı.
Como'ya farklı galibiyeti getiren golleri Lucas Da Cunha (2), Anastasios Douvikas (2), Martin Baturina, Nikolas-Gerrit Kühn, Maxence Caqueret kaydetti.
Bu sonuçla Como puanını 40'a yükseltirken Torino 23 puanda kaldı.