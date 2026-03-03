Profesyonel kariyerine Sivasspor’da başlayan genç savunma oyuncusu, çıktığı maçlardaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde görev yaptığı üç farklı teknik direktör tarafından da vazgeçilmez görülen Emirhan, kaydettiği 3 golle hücuma da katkı sundu.

AA muhabirine konuşan Emirhan Başyiğit, Sivasspor’un sezon boyunca atak futbol sergilediğini ancak bitiricilikte sorun yaşadığını belirtti. Teknik direktör İsmet Taşdemir’in göreve gelmesi ve golcü Rey Manaj’ın kadroya dönmesiyle hücum hattının güç kazandığını vurgulayan genç oyuncu, "Son zamanlarda herkesin bireysel performansının yükseldiğini düşünüyorum. Bu da takıma olumlu yönde etki gösteriyor." dedi.

Emirhan, sezon başında şampiyonluk ya da doğrudan yükselme hedeflediklerini ancak bunun artık zor göründüğünü kaydederek, "Şu andaki hedefimiz takım olarak play-off’a kalmak, kalacağımıza da inanıyorum zaten, takım arkadaşlarımız da buna inanıyor. Takım olarak play-off’tan Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SEZON SONUNA KADAR 5 GOL HEDEFLİYORUM"

Sezon boyunca üç teknik direktör değişikliğine rağmen düzenli forma şansı bulduğuna işaret eden Emirhan, şöyle konuştu: "Herkesin bir oyun sistemi vardır. Ben de bu sistemlerin içerisine hep dahil edildim, güzel bir şey. Herkesin takımda bir emeği var, ilk 11’de oynadığımda takıma ne kadar fazla emek verebilirim diye kendime soruyorum. Üstüne koyarak takım arkadaşlarıma, hocalarıma destek olabiliyorsam ne mutlu bana. Profesyonellik kariyerimde ilk golümü Manisa FK maçında atmıştım. Allah o maçta 2 gol nasip etti bana. 10 kişiydik ve bizim için daha fazla önemli bir maç olmuştu. 2 hafta sonra tekrardan çok şükür gol attım. İnşallah sezon sonuna kadar 5 gol hedefliyorum, 6 niye olmasın, inşallah olur."

"A MİLLİ TAKIM FORMASI HAYALLERİMİN BAŞINDA YER ALIYOR"

14 yaşından bu yana gelişim milli takımlarının her kademesinde forma giydiğini hatırlatan Emirhan, "A Milli Takım’da forma giymek herkesin hayalidir. O şanlı milli formayı ben de terletmek için elimden gelen her şeyi vermeye hazırım. A Milli Takım forması hayallerimin başında yer alıyor." diye konuştu.Uzun vadeli hedeflerini de paylaşan genç savunma oyuncusu, "Öncelikle sakatsız bir şekilde sezonu bitirmek istiyorum. Sonrasında her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim Avrupa’da forma giyebilmek. Şu an buradayız, burada ne kadar fazla maç oynayabilirsem, ne kadar takıma katkı verebilirsem, performansımın üstüne koyarak sezonu bitirmek istiyorum. Sonrasında önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara çağrıda bulunan Emirhan, şunları kaydetti: "Taraftarlarımızla son zamanlarda aramızda gerginlikler oldu. Ciddi anlamda onların mutlu olmaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kötü giden bir şey var, takım olarak biz de onun farkındayız ama kendi aramızda çok toplantı yaptık bu konuda. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler. Bazı şeyleri biz kendi aramızda hallettik, hocalarımız, yönetimimiz, takım arkadaşlarımız olsun birlik olduk zaten. Taraftarımız da bizim yanımızda zaten, biraz daha destek olurlarsa her şeyin üstesinden geleceğiz inşallah."