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Emin Çapa, Otomotiv Distribütörleri verilerini kaynak göstererek tablonun ciddiyetine dikkat çekti. Çapa, "Çok rakam veriyorsun diye kızıyorlar bana, sayıları vermiyorum. Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 23 düşmüş, 5 ayda otomobil satışları yüzde 9,65 düşmüş. Yüzde 23 ne demek ya? Bir yıl, yani 2025'in Mayıs ayına göre dörtte bir daha az otomobil satılmış." sözleriyle otomotiv sektöründeki düşüşü gözler önüne serdi.





Ticari araçlardaki düşüş ticaretteki yavaşlamanın sinyali





Ekonomik canlılığın en önemli göstergelerinden birinin ticari araç satışları olduğunu belirten Çapa, bu alandaki düşüşün mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Ticari hayatın yavaşladığına işaret eden Çapa, "Ticari araç önemli bir gösterge; ticari hareketliliği de göstermesi açısından önemli ve Türkiye'de yüksek. Mayıs'ta yüzde 20,13 düştü. 5 ayda da yüzde 7,40. Ticari araç satışlarındaki bu düşüşü ciddiye alalım dostlarım. Neden ciddiye alalım? Şundan dolayı: Ticari araç, ticaretteki canlılık demektir." ifadelerini kullandı.





'İnşaat ya Resulullah' dönemi bitti'



İktidarın uzun yıllardır lokomotif olarak gördüğü inşaat sektöründeki krize de geniş yer ayıran Çapa, Mayıs ayındaki konut satışlarının yüzde 31,2 oranında gerilediğine dikkat çekti. Genç nüfusun evlenme ve kendi hayatını kurma çağına gelmesine rağmen konut alamadığını belirten Çapa,



"Her sene 300 bin ile 600 bin genç evinden ayrılacak yaşa geliyor. Tabii ki böyle bir ülkede konut satışlarının durması imkânsıza yakın. Hani bu 'İnşaat ya Resulullah' durumu var ya; Türkiye'yi Dubai gibi inşaatla kalkındırabileceğini zanneden bir iktidarla baş başayız. Öyle olmadığını görüyoruz. İktidarın gözdesi olan inşaat sektörü bile durmuş vaziyette." ifadelerine yer verdi.







