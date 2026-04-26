Emekli kamu görevlisi Adnan Okur tarafından açılan ve 2023 yılında memurlara verilen ilave ek ödemenin (seyyanen zam) emekli maaşlarına yansıtılmamasını konu alan davada yargı süreci istinaf aşamasında düğümlendi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin "emekliye ödeme yapılmasına dair yasal düzenleme yok" gerekçesini yerinde bularak başvuruyu geri çevirdi.

MAHKEME BAŞKANI: "BU BİR AYRIMCILIKTIR"

Oy çokluğuyla alınan kararda, Daire Başkanı’nın yazdığı muhalefet şerhi davanın seyrini değiştirecek nitelikte oldu. Başkan, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gidilmesi gerektiğini savunarak şu çarpıcı tespitleri yaptı:

“Enflasyon hem çalışanı hem emekliyi aynı oranda vururken, iyileştirmenin sadece çalışana yapılması Anayasa’nın eşitlik ilkesini zedeler. Emeklilerin bu ödemeden mahrum bırakılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki "ayrımcılık yasağı"na aykırıdır. Anayasa’da yaşlılar için öngörülen pozitif ayrımcılık ilkesi göz ardı edilmiştir. Yaşı ve sağlığı nedeniyle ek gelir elde edemeyen emekli, enflasyona karşı korumasız bırakılmıştır."

"FİİLİ ÇALIŞMA KARŞILIĞI DEĞİL, İYİLEŞTİRME"

Başkan şerhinde ayrıca, bu ödemenin "ek ders" veya "döner sermaye" gibi fiilen çalışmaya dayalı bir ücret olmadığını, doğrudan hayat pahalılığına karşı bir "iyileştirme" olduğunu, dolayısıyla emekliyi kapsamaması için hukuki bir neden bulunmadığını belirtti.

Davacı avukatı Tacettin Çolak, mahkemenin ret kararını "sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı" olarak nitelendirdi. İstinaf kapısının kapanmasıyla birlikte 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklarını açıklayan Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimiz enflasyon karşısında sürekli mağdur ediliyor. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi siyasi saiklerle değil, hukukla hareket eder ve bu adaletsizliğe son verir."