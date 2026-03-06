

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Devrimci Emekliler Sendikası (Dev-Emekli Sen) Ordu Temsilciliği, sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması için Tahıl Pazarı Meydanı’nda imza standı açtı. Emeklilerin ekonomik ve demokratik hakları için başlatılan kampanya çerçevesinde basın açıklaması yapan Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, iktidara ve muhalefete sert mesajlar gönderdi.

"PARA YOK SÖYLEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bayram ikramiyelerindeki artışın yetersizliğine ve hayat pahalılığına tepki gösteren Özyurt, "Sermayeye destek tam; sıra emekliye gelince 'para yok' deniyor. Bu söylemi doğru bulmuyoruz. Emekliler olarak iktidarın önem vermediği kesim olmaktan bıktık, isyandayız!" dedi.

ANAYASAL GÜVENCE VE SENDİKA TALEBİ

Ekonomik sıkıntılardan kurtuluşun yolunun örgütlenmekten geçtiğini vurgulayan Özyurt, emeklilerin sendikal haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Özyurt, "Genel merkezimizin başlattığı kampanya ile uluslararası sözleşmelerce tanınan bu hakkın önündeki tüm yasal engellerin kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİYASETE ÇAĞRI: YALNIZCA AÇIKLAMA YAPMAK YETMEZ

İktidarı yasal düzenleme yapmaya, muhalefeti ise meclise yasa tasarısı sunmaya davet eden Cengiz Özyurt, "Emekliyi mağdur edeni biz de sandıkta mağdur edeceğiz. Birleşik gücümüzü hem sokakta hem seçimde göstereceğiz" diyerek tüm emeklileri imza vermeye ve sendikaya üye olmaya çağırdı. Açıklamanın sonunda Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Özyurt, emperyalist saldırıları kınayarak "Savaşa hayır" mesajı verdi.