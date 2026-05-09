Memur emeklilerinin yıllardır süregelen seyyanen zam talebi, yargı koridorlarından meydanlara taşındı. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdığı "seyyanen zam" dosyasının öne alınması için "1 Milyon İmza" seferberliği başlatıldı.

AYM YOLUNDA "SEYYANEN ZAM" SEFERBERLİĞİ

Sözcü'de Erdoğan Süzer'in haberine göre; Seyfettin Çilesiz tarafından açılan ve tüm emeklilerin mali haklarını doğrudan etkileyecek olan dava, şu an AYM komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor. Sürecin hızlanması için devreye giren imza kampanyasıyla, yüksek mahkemeye "ivedilik" çağrısı yapılması hedefleniyor.

"EMEKLİNİN KAYBI HER AY BÜYÜYOR"

Davayı takip eden Avukat Ali Erdem Gündoğan, geciken her günün emeklinin cebinden para çıkması anlamına geldiğini vurguladı. Gündoğan, şu anki katsayılarla birlikte hak edilen seyyanen zam tutarının 23.000 TL seviyesine ulaştığına dikkat çekerek, "Emeklilerimiz her ay eksik ödeme alıyor. Bu hukuksuzluğun sona ermesi için tüm emeklilerimizi bireysel başvuru haklarını kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

BAŞVURULAR ÜCRETSİZ: NASIL YAPILIR?

Emekliler, herhangi bir ücret ödemeden adliyelerdeki savcılıklar veya hukuk mahkemeleri aracılığıyla AYM’ye gönderilmek üzere dilekçe verebiliyor. Başlangıçta 8.077 TL olan seyyanen zammın, bugünkü katsayılarla 23.000 TL’ye ulaştığı, bu tutarın maaşlara yansıtılmaması nedeniyle her ay maddi kayıp yaşandığı, hukuki menfaat gereği dosyanın bir an önce görüşülmesi talebi.

"DİLEKÇEYİ KABUL ETMEMEK ANAYASAL SUÇTUR"

Süreç devam ederken bazı illerde mahkemelerin dilekçeleri kabul etmediği iddiaları gündeme geldi. Avukat Gündoğan, mahkemelerin bu dilekçeleri AYM’ye iletmekle yükümlü olduğunu belirterek sert bir uyarıda bulundu:

"Anayasa’nın 74. maddesi uyarınca dilekçe hakkı engellenemez. Uşak gibi bazı illerde yaşanan engellemeler devam ederse suç duyurusunda bulunacağız."

1 MİLYON İMZA ÖNEMİ

Türkiye'de "1 milyon imza" hedefiyle yola çıkan kampanyalar genellikle büyük toplumsal talepleri, hukuki hak arayışlarını kapsıyor. Şu ana kadar ‘Fenerbahçe "Hedef 1 Milyon Üye" Projesi’, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ve ‘Barış İçin 1 Milyon İmza’ gibi kampanyalar yapılmıştı. 1 milyon rakamı "kamuoyu genelinin ortak iradesi" olarak kabul edilir.