Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz" açıklamasıyla ikramiye zam kapıları tamamen kapandı.

DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir'den tepki geldi. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa çıkarılırken bunun en azından, enflasyon oranında artışı, bir biçimiyle esas alınarak bu ikramiye verilmeye başlanmıştı. Bugün gelinen noktada emeklilere 4 bin lira ikramiye vermek emeklilerle dalga geçmekten başka bir anlam taşımıyor. Günümüz koşullarında 4 bin liranın artık bir kıymeti kalmamıştır. Emekli en azından bayramda torunlarına hediye, evine gelecek misafirlere şeker, çikolata, kolonyas almayı planlıyordu. Bakanın açıklamasıyla emeklinin yeniden 4 bin liraya mahkum edilmesini anlayabilmek mümkün değil. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortada. Emekliler yoksullukla, açlıkla ve sefaletle mücadele etmek durumundalar. Asgari ücretin altında aldıkları ücret, onların bir haftasını ancak geçirebilecek bir ücrettir. Bakanın bu açıklamasını esefle karşıladığımı, kabul etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."