Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle yurttaşların alım gücü günden güne eridi. Eriyen alım gücü nedeniyle yurttaşlar sofrasından en temel gıda ürününü dahi çıkartmak zorunda kaldı.

Emekliler aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 12.19 oranında yani artırılacaktı. Ancak Meclis'e sunulan teklifin ardından bu zam oranı yüzde 18.48'e yükseltildi. Bu orana göre yeni en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu. Ancak bu zam da emekliyi açlığa mahkum etti. TÜRK-İŞ'in açıkladığı verilere göre açlık sınırı 30 bin lira bandında bulunuyor.

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi ancak bu aylığı alanların tamamı bu zamdan yararlanamayacak.

Halk TV yazarı Mehmet Akif Cenkci, bu zamdan yararlanamayacakları açıkladı. Cenkci'nin aktardığına göre bu zamdan sadece 'tam aylık almaya hak kazananlar' yararlanacak.

Cenkci'nin yazısı şöyle:

Bu 20 bin liralık “en düşük emekli aylığını” kim alacak?

Cevap açıktır: Sadece tam aylık almaya hak kazanmış sınırlı sayıdaki emekli. Türkiye’de milyonlarca dul ve yetim için açıklanan bu rakam, ulaşılabilir bir maaş değildir.

Kamuoyuna sunulan “en düşük emekli aylığı” kavramı, oranlı aylık alanları kapsamamaktadır. Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının maaşı üzerinden belirli oranlarla bağlanır. Bu nedenle bu grupların 20 bin lirayı tam olarak alması sistem gereği mümkün değildir. Bugün ortalamalara baktığımızda dul aylıkları yaklaşık 15 bin lira seviyesinde kalırken, yetim aylıkları 7–8 bin lira bandına sıkışmaktadır. Yani milyonlarca kişi için 20 bin lira, bir gelir değil, yalnızca istatistiklerde yer alan bir üst sınırdır.