Bingöl Solhan'ın Yeşilova Köyü'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) yakınları, 2 Mayıs'ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Haçapur Deresi çevresinde arama yapan ekipler, Keskin'e ait olduğu değerlendirilen mont, cep telefonu ve cüzdan buldu.

Yaklaşık 155 kişinin yer aldığı arama çalışmaları dere yatağı ve çevresinde yürütülüyor.