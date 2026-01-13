2026 güncel vizesiz rotalar açıklandı: Sadece pasaportla gidilecek en büyüleyici rotalar

KOSOVA

Prizren

Kosova'nın en rağbet gören ve en hisli beldesi. Taş köprüsü, Osmanlı konutları, kilise ve mabetlerin bitişik olduğu kadim kent yapısıyla tam bir Avrupa–Balkan harmanı.

Peja (İpek)

Rugova Sıradağları'nın eteklerinde bulunan Peja, tabiat ve geçmiş meraklıları için kusursuz. Kadim arastası ve taş eserleriyle dingin bir belde havası sunuyor.

Gjakova (Yakova)

Kosova'nın en kadim arastalarından biri olan Çarshia e Madhe ile meşhur. Dar yolları ve ahşap konutlarıyla maziye gidiş duygusu veriyor.

Ferizaj

Çağdaş yapılarla geleneksel Balkan dokusunun kaynaştığı Ferizaj, mabet ve kilisenin bitişik konumlandığı meydanıyla tanınıyor.

Mitrovica

İbar Çayı ile ikiye bölünen kent, değişik medeniyetlerin bir arada olduğu enteresan bir güzergah. Köprü dolayları görsel kayıt için kusursuz.

Rahovec (Orahovac)

Bağları ve şarap imalatıyla tanınan bu minik belde, kırsal Avrupa havası arayanlar için hoş bir seçenek.

Vushtrri

Osmanlı devrinden kalan taş köprüsü ve kalesiyle geçmiş tutkunlarının dikkatini çekiyor.