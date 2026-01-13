2026 güncel vizesiz rotalar açıklandı: Sadece pasaportla gidilecek en büyüleyici rotalar

Taşlı yolları, rengarenk konutları ve huzurlu yaşantısıyla parlayan bu saklı yerleşimler, taze güzergah arayan tatilciler için sanki keşfedilmemiş birer definesiz. Uçuş kartları bedelleri ise oldukça makul... İşte vize almadan uğrayabileceğiniz o beldeler...
Avrupa yollarında kaybolmak pek çok gezginin düşü… Fakat vize işlemleri, maliyetler ve bitmek bilmeyen bekleme zamanları bu düşü sıklıkla geciktiriyor. Güzel haber şu; Avrupa'yı andıran havasıyla ilgi toplayan kimi beldeler mevcut ve üstelik vizesiz.Taner Yener
Vizeyle uğraşmadan, çabucak varabileceğiniz bu yerleşimler Avrupa düşünü geciktirmek istemeyenler için kusursuz. Uçuş kartları ise oldukça makul... İşte vize almadan uğrayabileceğiniz 'Avrupa lezzetinde' saklı beldeler...
BOSNA HERSEK
Mostar
Taş Köprüsü (Stari Most) ile küresel çapta tanınan Mostar, dar yolları, taş konutları ve su kenarı lokantalarıyla Balkanların en hisli duraklarından biri.
Blagaj
Buna Çayı'nın membaında tesis edilen bu minik belde, Blagaj Tekkesi ile biliniyor. Tabiatla iç içe, efsunlu bir havaya sahip.
Počitelj
Kadim taş konutları, kaleleri ve Osmanlı devrinden kalan eserleriyle tam bir açık hava sergisi. Görsel sanatı sevenler için kusursuz.
Jajce
Kent odağındaki çağlayanıyla Avrupa'da ender rastlanan beldelerden biri. Geçmiş ve tabiat burada el ele.
Travnik
Alacalı konutları, kadim hisarı ve meşhur Travnik köftesiyle tanınan bu belde, huzurlu ve sahici bir Bosna serüveni vadediyor.
Konjic
Neretva Çayı üzerindeki Osmanlı köprüsüyle bilinen Konjic, Mostar–Saraybosna hattı üzerinde keyifli bir dinlenme durağı.
Visoko "Bosna piramitleri" ile ünlenen Visoko, meraklı tatilcilerin dikkatini çeken değişik bir güzergah.
KOSOVA
Prizren
Kosova'nın en rağbet gören ve en hisli beldesi. Taş köprüsü, Osmanlı konutları, kilise ve mabetlerin bitişik olduğu kadim kent yapısıyla tam bir Avrupa–Balkan harmanı.
Peja (İpek)
Rugova Sıradağları'nın eteklerinde bulunan Peja, tabiat ve geçmiş meraklıları için kusursuz. Kadim arastası ve taş eserleriyle dingin bir belde havası sunuyor.
Gjakova (Yakova)
Kosova'nın en kadim arastalarından biri olan Çarshia e Madhe ile meşhur. Dar yolları ve ahşap konutlarıyla maziye gidiş duygusu veriyor.
Ferizaj
Çağdaş yapılarla geleneksel Balkan dokusunun kaynaştığı Ferizaj, mabet ve kilisenin bitişik konumlandığı meydanıyla tanınıyor.
Mitrovica
İbar Çayı ile ikiye bölünen kent, değişik medeniyetlerin bir arada olduğu enteresan bir güzergah. Köprü dolayları görsel kayıt için kusursuz.
Rahovec (Orahovac)
Bağları ve şarap imalatıyla tanınan bu minik belde, kırsal Avrupa havası arayanlar için hoş bir seçenek.
Vushtrri
Osmanlı devrinden kalan taş köprüsü ve kalesiyle geçmiş tutkunlarının dikkatini çekiyor.
KARADAĞ
Kotor
Hisarlarla çevrili kadim kenti, dar taş yolları ve Venedik üslubuyla Karadağ'ın en çarpıcı beldesi. Orta Çağ Avrupası'nı aynen hissettiriyor.
Perast
Kotor Körfezi sahilinde bulunan bu ufak belde, barok köşkleri ve kiliseleriyle adeta bir İtalyan manzarası.
Budva
Kadim hisarları, taş konutları ve deniz manzarasıyla sıcak dönemlerde oldukça popüler. Kadim kent alanı tam bir Avrupa beldesi duygusu veriyor.
Sveti Stefan
Denizin göbeğindeki ada görüntüsüyle meşhur bu mahal, Karadağ'ın nişanlarından. Dışarıdan dahi seyredilmesi aslen bir tecrübe.
Herceg Novi
Bezemeli yolları, basamaklı formu ve kaleleriyle dingin fakat kimlikli bir kıyı beldesi.
Tivat
Çağdaş yat alanı Porto Montenegro ile daha modern bir Avrupa beldesi havası yansıtıyor.
Cetinje
Kadim merkez olan Cetinje, galerileri, pastel tonlu binaları ve sessiz yollarıyla entelektüel bir güzergah.
ARNAVUTLUK
Berat
"Bin Pencereli Şehir" olarak anılan Berat, Osmanlı konutlarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Ak konutları ve kale manzarasıyla sanki açık hava sergisi.
Gjirokastër
Taş konutları ve meyilli yollarıyla vaktin donduğu hissini uyandıran bu belde, Arnavutluk'un en sahici rotalarından biri.
Himarë İyonya
Denizi sahilinde bulunan bu kıyı beldesi, mavi-beyaz konutları ve duru deniziyle Akdeniz beldelerini çağrıştırıyor.
Dhërmi
Ak taş konutları, dar yolları ve harika kumsallarıyla son dönemlerin parlayan değeri. Elen adaları havası arayanlar için kusursuz.
Ksamil
Mavi denizi ve minik adacıklarıyla "Arnavutluk'un Maldivleri" olarak isimlendiriliyor. Sıcak dönemlerde oldukça popüler.
Krujë
İskender Bey Kalesi ve kadim arastasıyla tanınan Krujë, klasik Arnavutluk medeniyetini yakından tanımak isteyenler için birebir.
Pogradec
Ohri Gölü sahilinde bulunan bu dingin belde, tabiat ve sükunet arayan gezginlerin gözdesi.
SIRBİSTAN
Novi Sad
Her ne kadar "şehir" olarak tanınsa da kadim kent alanı ve Tuna Çayı sahiliyle tam manasıyla Avrupa beldesi havası yansıtır. Petrovaradin Kalesi en sembolik noktasıdır.
Sremski Karlovci
Barok üslubu, şarap bağları ve renkli meydanlarıyla ufak fakat çok kimlikli bir belde.
Subotica
Art Nouveau tarzı binalarıyla Orta Avrupa kentlerini andırır. Macar tesiri oldukça belirgindir.
Golubac
Tuna Çayı sahilindeki çarpıcı kalesiyle tanınan bu belde, tabiat ve geçmiş tutkunları için kusursuz.
Zemun
Belgrad'a ilintili olsa da kadim kent dokusuyla müstakil bir belde gibi. Taş yolları ve nehir manzarasıyla oldukça keyifli.
Topola
Oplenac Tepesi'ndeki kilisesi ve aristokrat geçmişiyle parlayan, dingin ve entelektüel bir güzergah.
Užice
Dağlarla kuşatılmış mevkisi ve yakınındaki tabiat alanlarıyla dingin bir belde tecrübesi sağlar.
MAKEDONYA
Ohrid
Ohri Gölü sahilindeki bu efsunlu belde, kadim kiliseleri, taş konutları ve gurup manzaralarıyla memleketin en popüler güzergahı.
Struga
Ohri Gölü'nün akış noktasında bulunan Struga, çay kenarı yürüme yolları ve dingin havasıyla huzurlu bir dinlence sunuyor.
Kratovo
Magmatik havzalar üzerine kurulu Kratovo, taş köprüleri ve burç konutlarıyla Orta Çağ Avrupa beldelerini andırıyor.
Bitola
Ferah yolları, kadim binaları ve kafeleriyle Balkanların en Avrupai beldelerinden biri olarak tanınıyor.
Vevčani
Natürel su kaynakları, taş konutları ve dingin yaşantısıyla ufak fakat çok kimlikli bir belde.
Berovo
Ladin ormanlarıyla kuşatılmış Berovo, tabiat ve temiz soluk arayanlar için kusursuz bir dağ beldesi.
Kruševo
Memleketin en yüksek yerleşimlerinden biri olan Kruševo, kadim konutları ve serin havasıyla sıcak dönemlerde parlıyor.
