Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Antalya istikametine seyir halinde olan T.T. idaresindeki yolcu otobüsü ile Ali Şefteli yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şefteli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emekli imam olduğu öğrenilen Ali Şefteli, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otobüs şoförü T.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.