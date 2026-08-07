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Emekli Amiral Türker Ertürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılan kadrolarca kurulan Yeni Parti'nin açıkladığı programı detaylıca inceleyerek görüşlerini paylaştı. Siyasi partilerin vizyon belgelerinin devlet ve milli güvenlik bütününe bakışını ortaya koyduğunu belirten Ertürk, söz konusu metnin evrensel insan hakları ile Batı İttifakı eksenli bir dille hazırlandığını fakat Türkiye'nin temel menfaatleri açısından riskler barındırdığını ifade etti.

DENİZ YETKİ ALANLARI VE KIBRIS MESELESİNDE ZAFİYET VURGUSU

Ertürk, metinde Mavi Vatan doktrinine yer verilmemesini ve Ege Adaları’nın gayriaskerî statüsüne dair Lozan ile Paris Antlaşmaları’na somut atıflar yapılmamasını eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 8 Haziran 1995’te aldığı, Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını savaş sebebi (casus belli) sayan karara değinilmemesinin Ege ile Akdeniz’deki duruşu zayıflatacağını belirtti.

Dış politikanın milli güvenlik ekseni olan Kıbrıs konusunda ise iki devletli çözüm iradesi, garantörlük hakları ve federasyon tezlerine karşı tutumun açıkça belirtilmediğini kaydetti.

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE ÜNİTER YAPI RİSKİ

Programdaki Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan şerhlerin kaldırılması taahhüdünü en sorunlu başlık olarak nitelendiren Ertürk, Fransa, Belçika ve İspanya gibi ülkelerin dahi ulusal bütünlükleri için bu metne çekince koyduklarını hatırlattı. Bölücü terörle mücadele eden Türkiye’nin tüm şerhleri kaldırma sözü vermesinin üniter devlet yapısını ve merkezi idareyi riske atacağını iddia etti.

DIŞ POLİTİKA, DÜZENSİZ GÖÇ VE ANAYASAL TANIMLAR

Yazısında dış politika yaklaşımının sadece AB ve NATO eksenli kaldığına, küresel dinamiklere dair somut bir vizyon içermediğine dikkat çeken Ertürk, sığınmacı krizine karşı da hukuki bir geri dönüş takvimi sunulmadığını bildirdi. Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı şekilde; NATO’nun genişleme stratejisi, Ankara Zirvesi’nde ortaya konan Türkiye’yi komşularına karşı konumlandıran NATO 3.0, İstanbul Boğazı'nda kurulması planlanan ve Montrö’nün aşındırılmasına neden olacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı ile Adana'da kurulacak NATO Kolordu Karargâhına ilişkin net stratejik çerçevelerin çizilmediği ve milli bir bakış açısının olmadığı görülmüştür.”

Ayrıca metinde Atatürk'ün kapsayıcı milliyetçilik ilkesi yerine "eşit yurttaşlık" kavramının öne çıkarılmasını liberal-sol çizgiye kayış olarak değerlendiren Ertürk; laiklik vurgusunun zayıflığı ile tarikat, cemaat ve FETÖ benzeri yapılanmalarla mücadeleye dair net adımların bulunmamasını kamusal güvenlik eksikliği olarak yorumladı.

Ertürk, Yeni Parti’nin programının Türkiye’nin milli güvenlik hassasiyetlerini arka plana ittiğini belirterek belgenin radikal biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.