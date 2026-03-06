Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, 27 Şubat'ta Fener Rum Kilisesi ve papazları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yalım, suç duyurusunda, Fener Rum Kilisesi'nin Türkiye'ye ait Ege adalarını Yunanistan ile birlikte işgal ettiğini, Heybeliada Ruhban Okulu'nu yasadışı olarak faaliyet yürüttüğünü ve Lozan Antlaşması'ndaki şartları ihlal ettiğini öne sürdü.

Suç duyurusu kapsamında Başpapaz Bartholomeos dahil 267 papaz hakkında soruşturma açılması talep edildi. Yalım'ın basın açıklamasını yayınlayan Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Chris Selçuk Erenerol, şunları paylaştı:

Ege Denizi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 5 Türk Adası’nı Yunanistan ile birlikte işgal eden Fener Rum Kilisesi ve papazları hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Savcılıktan, başta Başpapaz Bartholomeos olmak üzere toplam 267 papaz hakkında soruşturma açılmasını talep ettik. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan ve Aydın İl sınırları içinde bulunan Eşek (Agathonisi), Marathi, Nergizçik (Arkios) ve Bulamaç (Farmakonisi) adaları ile Muğla İl sınırları içinde bulunan Koçbaba (Levitha) Adası, Yunanistan ile birlikte Başpapaz Bartholomeos ve Fener Rum Kilisesi’nin işgali altındadır. Adalarımızda Yunan ve Bizans bayrakları dalgalanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprakları Yunanistan’ın egemenliği altına konulmuş, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adalarının batısından geçen siyasi sınırları değiştirilmiştir. Lozan Konferansı’nda, Fener Rum Kilisesi’nin siyasi ve idari faaliyetlerde bulunmamak şartıyla İstanbul’da ikamet etmesine müsaade edilmiştir. Fener Rum Kilisesi’nin Yunanistan ile birlikte Türk adalarını işgal etmesi, Türkiye’nin siyasi sınırlarını değiştirmesi, ekümeniklik faaliyetleri ve Ukrayna’ya Bağımsızlık Belgesi (Otosefali) vermesi siyasi ve idari faaliyetlerdir. Mevcut durum itibarıyla Lozan’daki mutabakatı ihlal eden ve suç işleyen Fener Rum Kilisesi, İstanbul’da ikamet etme hakkını kaybetmiştir. Fener Rum Kilisesi Aynoroz’a taşınmalıdır. Heybeliada Ruhban Okulu, 2012’den beri kaçak olarak eğitim yapıyor. Ruhban Okulu’nda icra edilen Erasmus programına, değişik Yunan Üniversitelerinden gelen üniversite öğrencileri katılıyor. Ruhban Okulu, diğer özel okullar ile birlikte 1971’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan ve kaçak olarak çalışan Ruhban Okulu’nun resmi olarak açılması mümkün değildir. Mevcut durum itibarıyla Ege Denizi’nde 20 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı Yunan işgali altındadır. Adalarımızda 15 Yunan Askeri Üssü mevcut olup adalarımıza 7 bin Yunan askeri ve 10 bin Yunan vatandaşı yerleştirilmiştir.