Arnavutluk’ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalya kazandı.

Başkent Tiran’daki organizasyonun beşinci gününde Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 mağlup olan milli güreşçi, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası finalinde mücadele eden Elvira, geçen yıl da Slovenya’nın başkenti Bratislava’da gümüş madalya elde etmişti.

Kamaloğlu, turnuva boyunca Macar Tamara Dollak’ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava’yı 9-5 ve Azerbaycanlı Zhala Aliyeva’yı 6-2 mağlup etmişti.