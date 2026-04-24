Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Beyza Nur Akkuş, kadınlar 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda Beyza Nur, üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 mağlup eden 18 yaşındaki milli güreşçi, büyükler Avrupa Şampiyonası’nda ilk madalyasını elde etti.

Geçtiğimiz yıl 20 yaş altında Avrupa şampiyonu olup dünya üçüncüsü olan Beyza Nur Akkuş, bronz madalyanın ardından duygularını paylaştı.

“GEÇEN YIL 7’NCİYDİM”

“Geçen yıl 7’nci olmuştum. Bu sene hedefim şampiyonluktu ama 3’üncülükle kapattım. Zor bir mücadeleydi. Ülkeme madalya kazandırdığım için mutluyum” diyen milli sporcu, destek verenlere de teşekkür etti.

“ASIL HEDEFİM ŞAMPİYONLUK”

Taha Akgül’e, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür eden Beyza Nur, “Asıl hedefim büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Adım adım ilerliyorum. Seneye final bekliyorum” ifadelerini kullandı.