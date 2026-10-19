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Kaynak: Haber Merkezi

Yapay zeka şirketi Anthropic’in kamusal fon kararına karşılık doğrudan halka hisse verilmesi gerektiğini savunan Elon Musk, bu vizyonunu hayata geçirmek için somut adımı attı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Musk, 2027 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuklara SpaceX hissesi vermeye başlayacağını duyurdu.

Gelecek yıl başlayacak olan bu program dahilinde milyonlarca çocuk, dünyanın en değerli özel ve ticari uzay şirketlerinden birinin hissedarı olma fırsatını yakalayacak. Hisselerin yaş gruplarına göre dağıtım esasları ve ebeveynler tarafından yönetilecek hesap sistemlerinin detayları ise henüz açıklanmadı.

DAĞITILACAK HİSSELERİN DEĞERİ 10 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

ABD’de 18 yaşın altında yaklaşık 72 milyon çocuk bulunduğu göz önüne alındığında, toplamda 72 milyon adet SpaceX hissesinin dağıtılması öngörülüyor. Şirket hisselerinin borsadaki son kapanış fiyatı olan 146,03 dolar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değeri yaklaşık 10,5 milyar dolara ulaşıyor.

Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 48,4’ünü (yaklaşık 6,4 milyar hisse) elinde bulunduran Elon Musk'ın, bu dağıtım için doğrudan kendi hisse portföyünü kullanması bekleniyor.

SPACEX HALKA ARZ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKMIŞTI

2002 yılında kurulan ve uzun yıllar özel yatırımcı fonlarıyla projelerini sürdüren SpaceX, 12 Haziran 2026 tarihinde "SPCX" koduyla ABD borsalarında işlem görmeye başlamıştı. Şirket, hisse başına 135 dolar fiyatla gerçekleştirdiği halka arz sürecinin ardından 85,7 milyar dolarlık brüt gelir elde ederek tarihi bir başarıya imza atmıştı.