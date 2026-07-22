Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji girişimcisi Elon Musk, yönetmen Christopher Nolan'ın hazırlıklarını sürdürdüğü The Odyssey filmine rakip olacak yeni bir projeyi duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Musk, yapay zekâ destekli Grok Imagine ile Homeros'un ünlü destanı Odyssey'in uzun metrajlı bir uyarlamasını hazırlayacaklarını belirtti.

Musk, filmin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Bu yıl bitmeden Grok Imagine, Homeros'un sanatına sadık ve tarihsel açıdan doğru, tam uzunlukta bir Odyssey filmi yapacak." dedi.

Açıklama, Christopher Nolan'ın aynı eserden uyarladığı ve merakla beklenen The Odyssey filmiyle ilgili çalışmaların sürdüğü dönemde geldi. Musk'ın yapay zekâ ile hazırlamayı planladığı uyarlamanın, sinema ve teknoloji dünyasında nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.