UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe 3-0'lık yenilginin rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

City Ground'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson ilk maça atıfta bulunarak Kadıköy'ün bugüne kadar gördüğü en gürültülü atmosfer olduğunu itiraf etti.

ELLIOT ANDERSON: 'OYNADIĞIM EN GÜRÜLTÜLÜ STATTI'

Anderson, "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız ilk maçtaki atmosfer çok iyiydi. Sanıyorum oynadığım en gürültülü stattı. Kendimizi oyuna vermeye çalıştık." dedi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI İLK MAÇTA ASİST YAPMIŞTI

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla toplam 27 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Elliot Anderson Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 3-0'lık galibiyette Murillo'nun attığı ilk golün asistini yapmıştı.