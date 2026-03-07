Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye’de dün günlük elektrik tüketimi 1 milyon 6 bin 976 megavatsaat olarak gerçekleşti. Aynı gün elektrik üretimi ise 989 bin 728 megavatsaat seviyesinde kaldı.

Saatlik verilere göre gün içinde en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 19 megavatsaatle saat 10.00’da kaydedildi. En düşük tüketim ise 35 bin 255 megavatsaatle saat 04.00’te gerçekleşti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde en büyük payı yaklaşık yüzde 27,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri, yüzde 10,4 ile linyit santralleri takip etti.

Türkiye, dün 8 bin 277 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken 5 bin 617 megavatsaat elektrik ithal etti. Bu veriler, günlük tüketimin üretimin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.