Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümü mart ayında da hız kesmeden devam etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan güncel veriler, hem altyapı hem de araç sayısındaki istikrarlı büyümeyi gözler önüne serdi.

ŞARJ AĞI GENİŞLİYOR: SOKET SAYISI 42 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye genelindeki şarj soketi sayısı, mart ayında bir önceki aya göre %3,35 oranında artarak 41 bin 938’e ulaştı. Şubat ayında 40 bin 575 olan bu sayı, yeni yatırımlarla birlikte kapasitesini artırdı. Soketlerin türlerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

AC (Alternatif Akım) Soket Sayısı: 23.900

DC (Doğru Akım/Hızlı Şarj) Soket Sayısı: 18.038

Kurulu güç kapasitesi de bu büyümeye paralel olarak %3,80 artışla 3 bin 190 megavat seviyesine yükseldi.

YEŞİL ENERJİ ÖN PLANDA: KARBON AYAK İZİ AZALIYOR

Mart ayı boyunca şarj istasyonlarında toplam 67,5 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu tüketimin dikkat çekici bir kısmı çevre dostu kaynaklardan sağlandı. Yeşil Şarj (YEK-G Sertifikalı): Tüketimin %59,31’i (40 milyon kilovatsaat) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Kalan %40,69’luk kısım (27,4 milyon kilovatsaat) ise standart şebeke üzerinden sağlandı.

YEK-G NEDİR?

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan elektriğin rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen sertifikaya sahiptir ve elektrikli araçların doğaya olan olumlu etkisini maksimize eder.

Şehir bazlı tüketim verilerine bakıldığında, nüfus ve araç yoğunluğuyla orantılı olarak İstanbul zirvedeki yerini korudu:

İstanbul: 21.359 megavatsaat

Ankara: 9.914 megavatsaat

İzmir: 3.608 megavatsaat

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Şarj altyapısındaki bu ivme, kullanıcı tercihine de doğrudan yansıdı. Şubat sonunda 399 bin 43 olan toplam elektrikli araç sayısı, mart ayı itibarıyla 411 bin 796'ya ulaşarak önemli bir barajı daha geride bıraktı.