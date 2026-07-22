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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,90 artarak 3 bin 545 megavata yükseldi.

HAZİRANDA ELEKTRİK ÜRETİMİ 72 BİN 530 MEGAVATSAAAT!

Haziran ayında şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 72 bin 530 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 59,42'sine denk gelen 43 bin 95 megavatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 29 bin 436 megavatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na sahip istasyonlar olarak tanımlanırken söz konusu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etme noktasında kritik bir rol üstleniyor.

TÜKETİMDE İSTANBUL İLK SIRADA!

Söz konusu rapora göre, haziranda tüketimde ilk sırayı 20 bin 902 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 884 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 624 megavatsaatle İzmir izledi. Toplam soket sayısı yaklaşık 45 bin 97'ye yükselirken soket sayısı mayıs ayında 44 bin 175 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında, AC şarj soket sayısı 25 bin 434'e, DC şarj soket sayısı ise 19 bin 663'e ulaşırken mayıs ayında 440 bin 327 olan elektrikli araç sayısı haziranda 450 bin 38'e yükseldi.