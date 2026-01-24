Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca tüketici tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle maaş artışlarından sonra birçok kalemde fiyat yükselişi meydana gelirken, temel ihtiyaçlar arasında bulunan enerji tarifelerinde yeni bir artış olup olmayacağı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu.

ŞUBAT AYI İÇİN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ'A ZAM YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat 2026 dönemi için elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir zam planlaması bulunmadığını açıkladı.

Arz güvenliği ve mevcut stok seviyelerinin yeterli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, bu şartlar altında enerji tarifelerinde kısa vadede bir fiyat artışına gidilmesinin gündemde olmadığının altını çizdi. Böylece Şubat ayı için elektrik ve doğal gaz faturalarında zam yapılmayacağı netleşmiş oldu.