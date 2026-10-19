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Elektrik depolama tesisleri, lisanssız üretim, dağıtım sistemi bağlantıları ve yan hizmetlere ilişkin yeni kurallar da düzenleme kapsamına alındı.

Ekonomim'de yer alan habere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasını yakından ilgilendiren beş ayrı yönetmelikte dikkate değer değişiklikler gerçekleştirdi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler; teminat iade süreçlerinden depolama tesislerinin teknik gerekliliklerine, lisanssız üretim tesislerinin uzaktan kontrolünden yan hizmet ödemelerine kadar sektörün birçok temel unsurunu yeniden düzenliyor.

10 İŞ GÜNLÜK BİR SÜRE TANINIYOR

Yeni kararlar doğrultusunda, dağıtım şirketlerinin elinde bulunan ve tutar sınırını aşan fazla teminatların iadesi, kullanıcının talebi üzerine 10 iş günü içinde tamamlanacak. Sektördeki düzenli ödeme yapan aktörleri korumayı hedefleyen düzenlemeyle, son 24 ay boyunca sistem kullanım faturalarını aksatmadan ödeyen ve teminat temerrüdüne düşmeyen kullanıcılar için teminat hesabına esas azami oran bir katla sınırlandırıldı. Bu durum sonucunda ortaya çıkan fazla teminatlar ise düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hak sahiplerine geri ödenecek. Öte yandan, teminat tutarının artırılması gereken hallerde kullanıcılara ek teminatı sunmaları için 10 iş günlük bir süre tanınırken, teminat yükümlülüğünde yüzde 20 ve üzerinde eksiklik tespiti durumunda konu doğrudan EPDK’ya bildirilecek.

Elektrik depolama tesisleri ile ilgili getirilen teknik şartlar da yeni dönemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Anlaşma gücünün üzerinde kurulu güce sahip elektrik depolama tesisi kurmak isteyen tüketicilerin otomatik güç kontrol ünitesi ve enerji kesme sistemi kurması zorunlu hale getirildi. İlgili şebeke işletmecisinden uygun bağlantı görüşü alınması ve tesisin aynı ölçüm noktasında yer alması şartıyla kurulacak bu sistemler, şebekeye kontrolsüz enerji aktarımını ve anlaşma gücünü aşan miktarda enerji çekilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Lisanssız üretim tesislerine yönelik adımlarda ise dengeleme güç piyasası çerçevesinde verilen acil durum talimatlarının uygulanabilmesi için dağıtım şirketlerine ve belirli organize sanayi bölgelerine bu tesisleri uzaktan kontrol etme yetkisi verildi. Acil durum sona erdiğinde şebeke işletmecisi 15 dakika içinde tesis sahibine bilgilendirmede bulunacak, tesisin yeniden devreye alınması ise tesis sahibinin sorumluluğunda olacak. Talimatların yerine getirilmediği üretim kısımları için herhangi bir ödeme yapılmazken, bu kapsamdaki üreticilerin 60 gün içinde bağlantı anlaşmalarını revize ettirmek üzere başvuruda bulunmaları gerekecek. Ayrıca bağlantı anlaşmalarındaki cezai şartların uygulanması 30 Nisan 2027 tarihine kadar askıya alındı.

Son olarak, depolamalı elektrik üretim tesislerinde lisans başvurusu sırasında sunulan teminatların, tesis tamamen işletmeye geçinceye kadar iade edilmeyeceği esasa bağlandı. Yan hizmetler kapsamında yapılan talep tarafı katılımı ödemeleri ise artık aylık kapasite bedeli ile talimatın yerine getirilmesi durumunda oluşan aktivasyon bedeli esas alınarak hesaplanacak.