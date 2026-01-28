Elektrik faturalarına yönelik zam beklentisi yeniden gündeme geldi. ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda şubat ayında elektrik fiyatlarında yaklaşık yüzde 19’luk bir artış yaşanabileceğini öngördü.

Raporda, enerji sübvansiyonlarının sürdürülebilirliği ve enflasyon hedefleri doğrultusunda tarifelerde güncelleme ihtimalinin güçlendiği ifade edildi. Tahminin kamuoyuna yansımasının ardından gözler enerji yönetimine çevrildi.

KULİSLERDE YÜZDE 15-20 ARALIĞI KONUŞULUYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı kulis bilgilerine göre Ankara’da zam oranının yüzde 15 ile 20 bandında olabileceği konuşuluyor.

EPDK’DAN DÜZENLEME SİNYALİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da daha önce katıldığı bir televizyon programında şubat ayına işaret ederek, “Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Elektrik tarifelerine ilişkin olası bir artış, özellikle kış aylarında faturaların yükselmesinden endişe eden vatandaşların gündeminde yer alırken, zam kararına yönelik resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.