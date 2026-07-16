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Kaynak: İHA

Elazığ’da etkili olan sıcak hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalarak yere düşen ebabil kuşunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Yeni Mahalle Aytaç Kaya Sokak üzerinde uçmakta zorluk çekerek yola düşen ebabil kuşunu fark eden bir vatandaş, hemen harekete geçti. Bitkin durumdaki kuşu yoldan alarak güvenli ve gölge bir alana taşıdı.

Duyarlı vatandaş, sıcaktan etkilenen hayvana pet bardak yardımıyla su içirdi ve başını hafifçe ıslatarak serinlemesini sağladı. Yapılan bu ilk yardımın ardından kısa sürede toparlanan ebabil kuşu, kendine gelerek bölgeden uzaklaştı ve gökyüzüne süzüldü.

Vatandaşın ebabil kuşunu elleriyle beslediği ve hayata döndürdüğü o şefkat dolu anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.