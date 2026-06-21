Kaynak: İHA

Elazığ'ın Keban ilçesi Dumbo yolunda seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarında nadir rastlanan bir canlı fark etti. Yapılan incelemede bu canlının, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için uluslararası kırmızı listede korunan oklu kirpi olduğu anlaştı.

Genellikle Afrika kıtasında yaşam sürdüren ve Türkiye'de çok seyrek görülen oklu kirpi, bir süre toprak yolda ilerledikten sonra doğal yaşam alanına dönerek gözden kayboldu. Sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlar, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.