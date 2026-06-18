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Kaynak: İHA

Elazığ’da bir vatandaşın düğün sonrası bozdurmak istediği altınlar kuyumcuda kontrol edilince büyük şaşkınlık yaşandı. Çeyrek, yarım ve tam altınların büyük bölümünün düşük ayarlı ikinci baskı olduğu, iki gram altının ise tamamen sahte olduğu tespit edildi.

ELAZIĞ’DA DÜĞÜN ALTINLARINDA BÜYÜK ŞOK

Elazığ’da bir vatandaş, düğününde kendisine takılan altınları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcu Muhammed Özdemir’in iş yerinde yapılan kontrolde çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bölümünün düşük ayarlı ikinci baskı olduğu, iki gram altının ise sahte olduğu ortaya çıktı. Vatandaş yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Kuyumcu Özdemir, müşterisinin duruma çok üzüldüğünü belirterek, şüpheli ürünlerin analiz edilmek üzere teslim edildiğini söyledi.

“ÇOK SIK KARŞILAŞIYORUZ”

Elazığ Kuyumcular Odası ile birlikte denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ifade eden Özdemir, sahte ve düşük ayarlı ürünlerle sık sık karşılaştıklarını belirtti. Özdemir, bazı durumların çevre illerden gelen altınlarda daha yoğun görüldüğünü ifade etti.

Kendi iş yerlerinde analiz cihazı kullandıklarını söyleyen Özdemir, bu sayede birçok mağduriyetin önüne geçtiklerini dile getirdi.

VATANDAŞA VE ESNAFA UYARI

Kuyumcu Özdemir, hem meslektaşlarına hem de vatandaşlara çağrıda bulunarak, altın alışverişinde güvenilir kuyumcuların tercih edilmesi ve mutlaka kontrol yapılması gerektiğini vurguladı.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre altının ayar damgası kontrol edilmeli, renk ve parlaklığı dikkatle incelenmeli, mıknatıs testi yapılmalı ve mümkünse asit ya da elektronik analiz cihazlarıyla kontrol edilmelidir. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması ve fatura alınması da mağduriyetlerin önüne geçebilir.