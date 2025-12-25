Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olduğu iddiasını ilk olarak Şamil Tayyar ortaya atmış, ancak bu iddia sonrası, “savcılık kaynakları” tarafından yalanlandı haberleri gündeme gelmişti. İddiayı değerlendiren güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız, konuyla ilgili kaleme aldığı analizini, “Burada okuyacaklarınız dedikodu değil, bir istihbarat operasyonunun anatomisidir” diyerek sosyal medyasından paylaştı.

“Şamil Tayyar’ın iddiası doğruysa, (ki öyle kabul edelim) karşı karşıya olduğumuz durum bir narkotik dosyası değil, klasik bir ‘Kompromat’ ağı deşifresidir.” Diyen Serkan Yıldız şu değerlendirmeyi yaptı:

Başsavcılık "İtirafçı değil" dediğinde derin bir nefes alanlar oldu, biliyorum.

Sahada öğrenilen acı bir gerçek vardır: "Sessizlik, sadakatten değil, henüz şartların olgunlaşmamasından kaynaklanır." Buna operasyonel dilde "Terk Edilme Evresi" (Abandonment Phase) denir.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Bir tutuklu, dışarıdaki ağın kendisine desteği kestiğini, avukat parasının yatmadığını ya da ailesinin yalnız bırakıldığını hissettiği an, o sadakat zinciri paslanmış demir gibi kırılır.

Şu anki sessizlik, fırtına öncesi bir "taktik bekleme" sürecidir.

Belki de; Savcılık, bu yalanlamayla dışarıdaki hedefleri rehavete sürükleyip, tutuklunun dış dünyayla bağının tamamen kopmasını bekliyor olabilir. Ya da daha da esneyip hatalar yapmasını!?

Unutmayın, en yıkıcı itiraflar vicdan azabından değil, "harcandığını" anlayan birinin öfkesinden doğar. Pim çekildi, sadece mandalın bırakılması bekleniyor.

Peki, o mandal bırakıldığında zamanlama neden hayati?

Cebeci'nin bugün konuşmasıyla 3 ay sonra konuşması arasında, istihbarat değeri açısından dağlar kadar fark vardır.

AV, AVCI OLDUĞUNU SANDIĞINDA…

VIP isimler yukarıda da dediğimiz gibi kendini en güvende hissettiği anda hata yapar. Şu anki rahatlama döneminde yapılan her telefon görüşmesi, atılan her "Oh be" mesajı, aslında teknik takibe (Wiretap) takılan yeni bir delildir.

Eğer itiraf 3 ay sonra gelirse, savcılık sadece geçmişi değil, bu "rahatlama döneminde" yapılan delil karartma girişimlerini de masaya koyar. Av, avcı olduğunu sanırken tuzağa düşer.

Peki, bir "Erişim Ajanı" (Ela Rümeysa Cebeci) sadece hafızasına mı güvenir? Asla.

Ela Rümeysa Cebeci'nin profesyonel bir erişim ajanından daha çok doğuştan yetenekli bir "Erişim Ajanı" olduğunu düşünüyorum. Ve bu yeteneklere sahip biri hayatta kalmanın tek yolunun sigorta poliçesi olduğunu bilir. Bu sigorta kağıt değil, veridir.

HAFIZA YANILIR AMA…

Cebeci eğer oyunun kurallarını biraz olsun sezdiyse, tutuklanmadan önce bir "Dijital Sigorta" oluşturmuştur. Ki iddialarda bu yönde. Ancak açık kaynaklarda bir veri bulunmuyor.

Diğer yandan; Kritik videolar, ses kayıtları veya ekran görüntüleri asla fiziksel cihazda tutulmaz; şifreli bir bulut hesabında veya güvenilir üçüncü bir şahısta saklanır.

Eğer gün gelirde; etkin pişmanlık masasına oturulduğunda savcıya "Ben hatırlıyorum, anlatayım efendim" denmez. "Şu IP adresindeki sunucuda, şu şifreyle korunan klasöre bakın" denir. Bu artık bir beyan değil, "Somut Delil" sunumudur ve TCK 192. maddedeki indirimi garantileyen tek yoldur. Hafıza yanılabilir ama sunucu logları asla yalan söylemez.

Peki, bu dijital veriler gerçek dünyada nasıl doğrulanır?

Diyelim ki kilit açıldı ve isimler döküldü. Savcı, "Doğru söylüyor" diyerek iddianame yazmaz. İstihbarat mantığıyla "Teknik olarak mümkün mü?" diye sorar.

İTİRAF, TEKNİK VERİYLE BİRLEŞİNCE…

Burada devreye HTS (Geçmiş Trafik Araması) kayıtlarının "Çapraz Eşleşmesi" girer. Cebeci, "X tarihinde Y şahsıyla o oteldeydik" dediğinde, analistler hemen baz istasyonu sinyallerine (Cell Tower ID) bakar.

Telefonlar o gün kapalı mıydı? Hiç fark etmez. Araç Takip Sistemleri (PTS) veya otelin Wi-Fi logları üzerinden "Aynı Mekanda Bulunma" (Co-location) durumu saniyeler içinde tespit edilir. İki telefonun sinyali, gecenin bir yarısı ıssız bir baz istasyonunda kesişmişse, dünyanın en iyi avukatı bile o düğümü çözemez. İtiraf, teknik veriyle birleştiğinde artık bir iddia değil, matematiksel bir gerçektir.

Bir teknik detay daha vereyim o halde; "Sildiğinizi sandığınız mesajların geri gelebileceğini söylesem?"

Cebeci itirafçı olmaya karar verirse, yapacağı ilk jest telefon şifresini gönüllü olarak vermektir. Ki bunu verdiğini biliyoruz. Birçok skandal zaten oradan çıktı.

HAYALETLER GERİ DÖNDÜĞÜNDE…

Ancak bu nazik tavır; kolluk kuvvetlerinin cihazı kırmasına gerek kalmadan, doğrudan "Dosya Sistemi"nin ciğerine inmesini sağlar. Çoğu kişi "Sildim" butonuna basınca verinin yok olduğunu sanır. Büyük hata.

WhatsApp veritabanları (SQLite formatında) "Vakumlama" işlemi yapılmadığı sürece, silinen mesajları satır aralarında saklar.

Cebeci şifreyi girdiği an, 6 ay önce "temizlendiği" sanılan o grup sohbetleri, tüm katılımcıları ve fotoğraflarıyla birlikte mezardan çıkar gibi geri gelir. "Sildim" demek, sadece kendi ekranından silmektir; diskin hafızasından değil. Hayaletler geri döndüğünde kaçacak yer kalmaz.

İşler bu noktada mı bilemiyoruz? Bu nekahet sürecinin mutlaka bir açıklaması vardır, ancak onu da bilemiyoruz sadece izliyoruz...

Hukukta "Etkin Pişmanlık" aslında psikolojik bir yarışmadır. Biz buna "Mahkum İkilemi" denir. Aynı dosyada birden fazla potansiyel "zayıf halka" varsa, savcılık bunu bir silah olarak kullanır.

Cebeci'nin konuşma ihtimali, dışarıdaki diğer suç ortaklarına (örneğin temin edicilere) karşı en büyük kozdur.

“RÜMEYSA ANLATMADAN SEN ANLAT”

Strateji basittir: "Bak Rümeysa her an konuşabilir, o anlatmadan sen anlat, kendini kurtar." Bu taktik, şüpheliler arasına nifak tohumları eker. Cebeci şu an sussa bile, dosyadaki başka biri korkuya kapılıp itirafçı olabilir. Kimse, başkasının sadakatine güvenerek hapis yatmak istemez.

Şu anki "İtirafçı değil" açıklaması, davanın kapandığını değil, "Soğuk Savaş" dönemine girdiğini gösterir.

Cebeci, savcılığın elinde "kurulu bir silah" olarak durmaktadır. Tehdit, itirafın kendisi değil, "her an itiraf edebilir" ihtimalinin yarattığı o boğucu baskıdır.

Bu potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüştüğü an; soruşturma basit bir "Kullanıcılık" dosyasından çıkar, "Suç Örgütü" seviyesine yükselir.

İstihbarat oyununda "Hayır" bir cevap değil, geçici bir pozisyondur.

Dosya kapanmamış, sadece "uyku moduna" alınmıştır. Ve unutmayın, en derin uykudan uyanışlar her zaman en sert olanlardır.