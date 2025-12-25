Zehir tacirleri uyuşturucu sevkiyatı için her yolu deniyorlar. Bu kez hedeflerinde koyunlar vardı. 29 tane koyunun karnını yarıp, karın boşluklarına 54,6 kilogram metamfetamin yerleştirdiler. Yapılan operasyonlarda koyunların bazılarının yan tarafında dikiş izleri olduğu gözlemlendi.

Bakan Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı."