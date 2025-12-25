Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Tutuklanan Cebeci hakkında ise itirafçılardan çarpıcı iddialar ifadelerde yer almıştı. Gizli tanık ifadeleri kapsamında uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı. Saran için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde karar verilmişti. Saran’ın pozitif çıkan saç örneğinde ise ‘kokain’ rastlandığı belirtilmişti.

Saran ise 24 Aralık(dün) yeniden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

'İKİ AY İÇERİSİNDE KOKAİN İÇTİĞİ KANISINDAYIZ'

Adli Tıp Kurumu kaynaklarından aldığı bilgileri paylaşan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında bomba bilgileri paylaştı.

Sadettin Saran ile ilgili yapılan testlere ilişkin yetkililerin bilgilerini aktaran Saymaz, şunları söyledi:

“Yetkililer şöyle diyor:

“İki ay içerisinde kokain içtiği kanısındayız. Saçta her bir santimetrelik kısmı bir ay kabul ediyoruz. Saç genelde ayda bir santimetre uzuyor. Kökten sonraki bir santimetresi aralık ayında, uçtaki bir santimetresi kasımda kokain kullanıldığını gösteriyor.”

CEBECİ HAKKINDA BONZAİ KULLANMIŞ İDDİASI

Cebeci’nin saçlarında ‘esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri’ bulunduğunu da hatırlatan Saymaz, Adli Tıp’a ‘sentetik uyuşturucu’ ile hangi maddenin kastedildiğini sorduğunu cevabın ise ‘bonzai’ olduğunu aktardı. Saymaz, “‘Sentetik esrar’ diye bilinen bonzai, ilk içişte ölümcül olabilen bir uyuşturucu. Çok kolay ve ucuza temin edilebilen bonzai, düşük gelirli mahallelerdeki ailelerin korkulu rüyası” ifadelerini kullandı.