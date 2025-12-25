Son dönemlerde yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para operasyonları arka arkaya sürerken siyasetin gündemi de “Terörsüz Türkiye” ve “Ekonomi” oldu.

Gündemde bunlar olurken yılın son anket verisi de geldi. Murat Karan’ın yönettiği AREA Araştırma Şirketi’nin 18 Aralık-23 Aralık 2025 tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

KAFA KAFAYA

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in haberine göre; CHP ve AKP arasındaki anket verisinde ise kafa kafaya olmaları dikkat çekti. İki partinin de kararsızlar dağıtıldıktan sonra aldığı oy oranı eşit çıktı. AKP ve CHP’nin yüzde 31.1 ile birinciliği paylaştığı anket verisinde görüldü.

MHP'YE AÇILIM YARAMADI

2’nci açılım süreci ise MHP’ye yaramadı. MHP ankette baraj altında kaldı. DEM Parti yüzde 9 ile ikinci sırada yer alırken hemen arkasında üçüncü parti İYİ Parti yüzde 8.2 ile geldi. MHP ise baraj altında kalarak yüzde 6.5 ile dördüncü parti oldu.

Diğer partiler ise sırasıyla; Zafer Partisi 4.6, Anahtar Parti yüzde 4.2, YRP yüzde 2.1, diğer yüzde 3.2 ile konumlandı.