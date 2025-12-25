İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade vermişti. Saran'a kan, tırnak ve saç örneğinden test yapılmıştı. Saç kısmından alınan test ise pozitif çıkmıştı.

24 Aralık akşam saatlerinde ise Sadettin Saran jandarma ekipleri tarafından "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

25 Aralık(bugün) Sadettin Saran'ın adliyeye gelmesi bekleniyor. Sadettin Saran adliyeye gelmeden adliye TOMA ve çevik kuvvetle kapatıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları Sadettin Saran’a destek için İstanbul Adliye’sine geldi.