Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) elebaşı, “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürülmesi sonrası ülkede şiddet olayları arttı. Kartelin başına hangi elebaşının geçeceği tartışılmaya başlandı.

ŞİDDET ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Ulusal basına göre operasyon, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kasabasında gerçekleştirildi. El Mencho’nun ölüm haberinin yayılmasıyla birlikte Jalisco başta olmak üzere Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde yol kapatma eylemleri ve araç kundaklamaları yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yükselen alevler ve yoğun duman dikkat çekti.

ÜLKE KARIŞTI

Jalisco eyalet yönetimi, artan şiddet nedeniyle halktan evlerinde kalmalarını istedi. Toplu taşıma askıya alınırken, en üst düzey uyarı sistemi olan “kırmızı alarm” devreye sokuldu. Özellikle Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde, silah sesleri ve patlamalar nedeniyle kentte büyük panik yaşandığı görüldü.

“OPERASYONUN AMACI SAĞ YAKALAMAKTI”

Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun ölümünü doğruladı. Yapılan açıklamada, “Operasyonun amacı El Mencho’yu sağ yakalamaktı ancak çatışmada ağır yaralanan Mencho, hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken yaşamını yitirdi.” ifadeleri kullanıldı. Çatışmalarda 4 kartel üyesinin olay yerinde öldüğü, 3’ünün ise ağır yaralı olarak nakledilirken hayatını kaybettiği bildirildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında roketatarlar, zırhlı araçlar ve ağır silahlardan oluşan yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el konuldu. Güvenlik güçlerinden 3 personelin de yaralandığı ve tedavi altına alındığı açıklandı.

YERİNE GEÇECEK İSİM KULİSLERDE

El Mencho’nun ölümü sonrası Meksika basınında, kartelin başına geçmesi beklenen isim de gündeme geldi. CJNG içinde hızla yükselen Abraham Jesús Ambriz Cano, bilinen adıyla “El Yogurt”un yeni lider olabileceği belirtiliyor. “El Yogurt”, ABD’ye uzanan uyuşturucu kaçakçılığı rotalarındaki etkinliğiyle tanınıyor.

BAŞKAN SHEİNBAUM’DAN SAKİNLİK ÇAĞRISI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşanan olayların ardından halka çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız.” ifadelerini kullanan Sheinbaum, güvenliğin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

ÜLKEDE GERGİN BEKLEYİŞ

El Mencho’nun ölümüyle birlikte Meksika’da karteller arası güç dengelerinin yeniden şekillenmesi beklenirken, güvenlik güçleri birçok eyalette teyakkuz halini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde şiddetin seyrinin nasıl olacağı merak konusu.