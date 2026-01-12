İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Clasico’da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan taraf Barcelona oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler’in maç sonunda yaşadıkları ise gündem yarattı.

Suudi Arabistan’da oynanan finalde Real Madrid forması giyen Arda Güler, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadelenin son düdüğünün ardından genç yıldızın yaptığı hareket dikkat çekti.

Maç bitimiyle saha kenarında bulunan bir şişeye tekme atmak isteyen Arda Güler’in ayağı kaydı ve milli futbolcu sırtüstü yere düştü. Kısa sürede ayağa kalkan Arda, sinirli bir şekilde eliyle yere vurdu.

Arda Güler’in bu anları taraftar kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Genç futbolcunun yaptığı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.