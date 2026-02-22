Uludağ'da hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü tırmanışta 7 kişilik ekip, karla kaplı parkurda zaman zaman sert rüzgârla da mücadele etti.

Eksi 5 derecede Al Bayrak operasyonu: Zirvenin buzlarını eriten gurur

Yoğun kar örtüsü ve dondurucu soğuğa rağmen zirveye ulaşan ekip, 2 bin 543 metrenin ölçüldüğü zirvedeki Türk Bayrağı noktasına ulaştı.

Eksi 5 derecede Al Bayrak operasyonu: Zirvenin buzlarını eriten gurur - Resim : 2

Ayak İzi Dağcılık Spor Kulübü sporcuları ve Rıza Topkül, tipi sebebiyle yıpranmış ve karla kaplı olan Türk Bayrağını değiştirdi.

Görüş mesafesinin düşük olduğu, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından geri dönen ekip, bembeyaz karlar üzerinde Türk Bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadı.

Eksi 5 derecede Al Bayrak operasyonu: Zirvenin buzlarını eriten gurur - Resim : 4

Eksi 5 derecede Al Bayrak operasyonu: Zirvenin buzlarını eriten gurur - Resim : 5