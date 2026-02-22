Uludağ'da hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü tırmanışta 7 kişilik ekip, karla kaplı parkurda zaman zaman sert rüzgârla da mücadele etti.

Yoğun kar örtüsü ve dondurucu soğuğa rağmen zirveye ulaşan ekip, 2 bin 543 metrenin ölçüldüğü zirvedeki Türk Bayrağı noktasına ulaştı.

Ayak İzi Dağcılık Spor Kulübü sporcuları ve Rıza Topkül, tipi sebebiyle yıpranmış ve karla kaplı olan Türk Bayrağını değiştirdi.

Görüş mesafesinin düşük olduğu, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından geri dönen ekip, bembeyaz karlar üzerinde Türk Bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadı.