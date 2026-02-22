Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı Veliaht, reytinglerde isteneni veremiyor. 22. bölüm yayınlandı, çekimler İstanbul’a taşınıyor. Final kararı önümüzdeki reytinglere bağlı; Kars’taki sırlar artık gün yüzüne çıkıyor.
Show TV kararsız: Veliaht için alarm zilleri… Reytingler belirleyecek
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisi için final sinyalleri gelmeye başladı. En son 22. bölümüyle ekranlara gelen yapım, reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamıyor. Önümüzdeki bölümlerin reyting performansı, dizinin akıbetini belirleyecek.
Show TV’nin Perşembe akşamları yayınladığı, FARO ve Gold Yapım ortak yapımı “Veliaht” dizisi son olarak 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
'Veliaht'ın Kars’ta süren çekimleri 26. bölümden itibaren İstanbul’a taşınacak. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi için final ihtimali artık konuşulmaya başlandı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Veliaht hakkında henüz kesin bir final kararı alınmadı ancak önümüzdeki haftanın reyting sonuçlarına göre durum netleşecek.
VELİAHT 22. BÖLÜM ÖZETİ
Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden kurtarmayı başarsa da asıl mücadele şimdi başlıyor. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini didik didik ediyor. Reyhan’la birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair önemli bir ipucuna ulaşan Timur, dengeleri sarsacak cesur bir plan yapıyor.
Yahya ile Zülfikar, babalarının ölümü konusunda yıllar sonra yüzleşirken; Timur, Zafer’i hayatta tutmak için tehlikeli bir hamlede bulunuyor. Geçmişin karanlık günahları Vezir ve Zahide’yi görünmez bir bağla birleştirirken, Kars’ta hiçbir sır artık kar altında gizli kalmayacak.
VELİAHT DİZİSİ
Veliaht, Show TV'de Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanan, aksiyon ve dram türündeki popüler bir Türk televizyon dizisidir.
KONU ÖZETİ:
Zülfikar Karslı (Ercan Kesal), Esenler Otogarı'nı kontrol eden güçlü bir aile lideridir ancak sağlık sorunları nedeniyle eski gücünü yitirmiştir. Herkesin gözü, yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e çevrilmiştir. Borç batağındaki seyyar tamirci Timur Aslan (Akın Akınözü), tesadüfen bu sırlarla dolu ailenin yoluna çıkar ve kendini Zülfikar'ın veliahtı Zafer Karslı rolünde bulur.
Bu durum, Karslı ailesinin çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan'ın (Serra Arıtürk) hayatını tamamen değiştirir. Dizi; aile sırları, ihanet, güç mücadeleleri, borçlar ve geçmişin karanlık günahlarını konu alır. Çekimler bir dönem Kars'ta yapılmış olup, hikâye otogar dünyası ve aile dinamikleri etrafında döner.
BAŞLICA OYUNCULAR
• Akın Akınözü: Timur Aslan
• Serra Arıtürk: Reyhan Karslı
• Ercan Kesal: Zülfikar Karslı
• Erkan Kolçak Köstendil: Yahya Kaptan
• Hazal Türesan: Derya
• Derya Karadaş: Kudret
• Diğer önemli isimler: Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak vb.
Dizi devam ediyor ve en son 22. bölümü yayınlandı (19 Şubat 2026 civarı). IMDb puanı yaklaşık 6.9 civarındadır ve izleyicilerden genel olarak olumlu geri dönüşler almıştır (özellikle kış şartlarında Kars çekimleri övülür).
Ancak reytinglerde istenen başarıyı tam yakalayamaması nedeniyle final söylentileri çıkmıştır. Çekimler 26. bölümden itibaren İstanbul'a taşınacaktır.
Televizyon yazarı Birsen Altuntaş'a göre henüz kesin bir final kararı alınmamıştır; önümüzdeki haftaların reyting sonuçları (özellikle maç yayınlarıyla çakışan yayın günleri nedeniyle) belirleyici olacaktır.
Dizi hâlâ Perşembe akşamları Show TV'de ekranda yer alıyor.