Show TV kararsız: Veliaht için alarm zilleri… Reytingler belirleyecek

VELİAHT 22. BÖLÜM ÖZETİ

Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden kurtarmayı başarsa da asıl mücadele şimdi başlıyor. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini didik didik ediyor. Reyhan’la birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair önemli bir ipucuna ulaşan Timur, dengeleri sarsacak cesur bir plan yapıyor.