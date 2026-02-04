Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan ay yıldızlı bayrağı İstiklal Marşı’nın dizelerinde ölümsüzleştirmiştir. Akif’in korkma nidasıyla başlayan o eşsiz mısraları, bu bayrağın şafak vakti göklerde nazlı nazlı dalgalanmasının asla son bulmayacağını tüm dünyaya ilan eder.

Nerede bir Türk varsa orada ay yıldızlı bayrağın gölgesi mutlaka bulunur. Bayrak sevgisi öyle bir sevgidir tarif edilemez. Bayrağı buruk gören her insan gözünü kırmadan ölümü bile göze alır.

Uşak'ta teneffüse çıkan ilkokul öğrencilerinin, okul koridorundaki duvarda asılı Türk bayrağını öperek tenefuse çıkıyorlar.

İşte ülkemizde bayrağa olan sevgi ile ilgili derlediğimiz haber.

Erzincan’da cadde ve sokaklara asılan Türk bayrakları, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle direklerden koparak yere düştü. Düşen bayrakları toplayan bir vatandaş bayrağı tekrar olduğu yerde dalgalandırdı.

Bir amca gördüğü bayrağı selamlayarak sevgisini böyle gösterdi.

Ya bu çocuğun bayrak sevgisine ne dersin. Haberimizde belirttiğimiz gibi bayrak sevgisi yediden yetmişe değil doğuştan ölünceye kadardır.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde belediye temizlik işçisi yürekleri gururlatan bir olay sergiledi. Rüzgarın etkisi ile ipe dolanan ve dalgalanamayan Türk Bayrağı’nı fark etti. İşçi çöp kamyonunun üzerine çıktı. İpe dolanan bayrağı çözerek tekrar dalgalandırdı.

Hiç tereddüt etmeden hareket halindeki çöp kamyonunu durduran işçi, aracın üzerine tırmanarak bayrağımıza ulaştı.

Dakikalar içinde bayrağı titizlikle düzelten ve layık olduğu şekilde dalgalanmasını sağlayan işçinin bu hassasiyeti, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.