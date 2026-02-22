Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışladı: "Benimki denizde damla bile değil"

Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışladı: "Benimki denizde damla bile değil"

Yıldız Tilbe, Gazze’de kurulması planlanan çadır kent projesine yaptığı 300 bin dolarlık bağış ve 12 bin kişilik iftar organizasyonuna verdiği destekle gündeme geldi. Tilbe “Benim yaptığım denizde bir damla bile değil” dedi.

Hande Karacan
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Tilbe, sağlık durumuna ilişkin de kısa bir açıklamada bulundu. Tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye gittiğini belirten sanatçı, koluna holter cihazı takıldığını ve gün boyu kalp ritminin takip edildiğini ifade etti.

Gazze’de iki ayrı çadır kentin kurulması amacıyla 300 bin dolarlık bağışta bulunan Tilbe, sürecin hızla ilerlemesi için sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurdu.

Yapılan açıklamalara göre bağış, bölgedeki yardım kuruluşuna ulaştırıldı ve çadır kentlerin inşası başlatıldı. Alanın temizlenmesinin ardından çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflendi.

Ramazan ayının ilk günü itibarıyla çadır kentte Filistinliler için ilk iftarın verilmesi planlandı. Ayrıca 12 bin kişilik iftar organizasyonuna destek sağlayan sanatçı, yalnızca maddi katkı sunmakla kalmayıp ihtiyaç sahiplerine ulaşılması konusunda da aracı olunmasını talep etti.

Tilbe’nin yardım çalışmalarının Gazze ile sınırlı kalmadığı; Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik de destek hedeflediği belirtildi.

Sanatçının bu duyarlı yaklaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Müziğe başlamadan önce hayatın zorluklarını yakından deneyimleyen Tilbe’nin, gençlik yıllarında farklı işlerde çalışarak geçimini sağladığı biliniyor. O dönemlerde edindiği yaşam tecrübesinin, bugün yaptığı yardımlara yön verdiği ifade ediliyor.

Yaptığı bağışları büyütmek yerine dayanışma ruhunu öne çıkaran Tilbe, herkesin elini taşın altına koyması halinde dünyada açlık ve sefaletin azalacağına inandığını dile getiriyor.

