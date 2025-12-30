ODAK üyesi 10 kişilik ekip, önceki gün saat 03.00’te Berit Dağı’na zirve hedefiyle tırmanışa başladı. Havanın güneşli olmasına rağmen kuvvetli rüzgar ve eksi 20 dereceye varan soğuk, tırmanışı zorlaştırdı. En kritik etaplardan biri olan 2 bin 900 metre irtifada, sporculardan birinin hareketlerinde anormallik fark edilince tırmanış durduruldu.

Kulüp antrenörleri ve eski UMKE personeli Ali Rıza Işık ile İlyas Akbaş, sporcunun bilincinin kapanmaya başladığını ve ağır hipotermi riski taşıdığını belirledi. Bunun üzerine acil müdahale protokolü uygulandı. Sporcu, rüzgardan korunaklı bir bivak uyku tulumuna alınıp vücut ısısının yükseltilmesi için kat kat kıyafetle desteklendi.

Yapılan doğru ve hızlı müdahale sayesinde sporcunun kısa sürede bilinci yerine geldi. Sağlık durumu normale dönen sporcu, kontrollerin ardından antrenör ve ekip gözetiminde tırmanışa devam etmeyi tercih etti. Disiplinden kopmayan ODAK ekibi, yaşanan kritik anların ardından planlanan zirve tırmanışını güvenli şekilde tamamladı. Zirvede Türk bayrağı ve kulüp flaması açıldı.

‘BİR ARA BİLİNCİ GİTTİ, ELLERİ UYUŞMUŞTU’

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Antrenörü Ali Rıza Işık, müdahale sırasında yaptığı konuşmasında, “Şu an Berit Dağı’nın 2 bin 900 rakımlarındayız. Hava eksi 20 derecelerde. Arkadaşımız şu anda hipotermiye girdi. Kış eğitimlerimizde öğretmeye çalıştığımız, bivak uyku tulumu bir dağcının yanında olması gerekiyor. İşte şu anda bunun örneği bir hipotermi, ancak bu şekilde düzeltilebilir. Arkadaşımıza ilk müdahaleyi yaptık ve birazdan kendine gelecek. Bir ara bilinci gitti, elleri uyuşmuştu” dedi.

ODAK yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Berit Dağı Zirve Faaliyeti sırasında, yaklaşık 2 bin 900 metre rakımda bir sporcumuz irtifa çarpması ve hipotermi belirtileri göstermiş, kısa süreli bilinç kaybı yaşamıştır. Kulüp antrenörümüz ve eski UMKE personeli Ali Rıza Işık tarafından hızlı, doğru ve profesyonel bir ilk müdahale yapılmış, sporcumuz kısa sürede bilincini kazanmıştır. Gerekli değerlendirmelerin ardından ekip gözetiminde faaliyete kontrollü şekilde devam edilmiş ve zirve güvenli biçimde tamamlanmıştır. Yüksek irtifa ve kış dağcılığı faaliyetlerinde sağlık ve güvenlik her zaman önceliğimizdir. Bu olay, eğitimli ekip ve doğru planlamanın önemini bir kez daha göstermiştir” denildi.