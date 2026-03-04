İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Fatma Nur Çelik'i (44) bıçaklayarak katleden, öğretmen Z.A.(52) ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.'yi ise yaralayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı üzerinden Fatma Nur öğretmen için başsağlığı mesajı paylaştı.

İmamoğlu'nun açıklamasında, "Çekmeköy’de bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, öğrencileri, eğitim camiası ve bütün Türkiye’ye de baş sağlığı diliyorum. İçim yandı ve çok üzüldüm. Sokaklarda sağlayamadığı asayişi okullarda da sağlayamayan bir devlet yapısı ile karşı karşıyayız ne yazık ki. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların güvenliği gibi temel sorunlara çözüm bizim iktidarımız olacak. Tekrar hepimizin başı sağolsun." dedi.

Öte yandan, 17 yaşındaki F.S.B’nin bir öğretmenini öldürmesi, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralaması olayıyla ilgili dün İstanbul Anadolu Başsavcılığının talebiyle yayın yasağı getirildi.