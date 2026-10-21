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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’ye kayyum atanması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda İmamoğlu, alınan kararı basın özgürlüğüne ve yurttaşların haber alma hakkına yapılmış açık bir müdahale olarak değerlendirdi.

"YÜKSEK İZLENME ORANLARI NEDENİYLE HEDEF ALINDI"

Kanalın faaliyetlerine yönelik kısıtlamaları sosyal medya hesabı üzerinden eleştiren İmamoğlu, Halk TV’nin yüksek izlenme oranlarına ulaşması sebebiyle iktidar tarafından hedef seçildiğini öne sürdü. Yaşanan adımların yalnızca bir medya organını değil, toplumun geleceğe dair umutlarını da doğrudan etkilediğini belirten İmamoğlu, kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu.

"DAYANIŞMA TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR"

Halk TV’ye destek olmanın; özgürlük, cesaret, savunma hakkı ve toplumsal dayanışma anlamına geldiğini vurgulayan İmamoğlu, açıklamasını "Dayanışmanız, desteğiniz, sahip çıkmanız tarihî öneme sahiptir. Millet kazanacak!" sözleriyle bitirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Halk TV'ye de kayyum atanmıştı.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Halk TV önünde miting kararı aldıklarını açıklamıştı. Bugün saat 19.00'da gerçekleşecek mitinge dair son olarak Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bir çağrıda bulundu.