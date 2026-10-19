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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa ettiği bildirildi. İstifa haberinden sonra sosyal medyada çok sayıda değerlendirme yapıldı.

Özellikle son dönemde gündeme gelen fon soruşturması ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in görevinden ayrılmasıyla ilgili gelişmeler, Sütcü'nün istifası hakkında da çeşitli iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.

Ekonomistler ve ekonomi yorumcuları, istifanın zamanlamasını ve açıklanan sağlık gerekçesini sorgulayan paylaşımlar yaptı. Bazı isimler ise kamu görevlilerinin sorumluluklarının araştırılması gerektiğini savundu.

İşte ekonomist ve ekonomi yorumcuların alınan karara verdiği tepkiler,

DR. MURAT KUBİLAY: SAĞLIK GEREKÇESİ DENİLEREK ÖNÜNE GEÇİLMEMELİ

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, istifanın sağlık gerekçesiyle açıklanmasını eleştirdi.

Kubilay, Sütcü'nün geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık gerekçesi denilerek önüne geçilmemesi gerek. Kendisi Kasım 2024'ten beri de SPK 2. Başkanı idi. Yani ya bu tezgahı biliyordu ve gereğini yapmamıştı ya da tespit edememişti ve demek ki yetkin değildi."

Kubilay, paylaşımının devamında, "Clawback usulü paralar toplanacaksa, kamu görevlileri de yargılanmalı" diyerek soruşturmanın kamu görevlilerini de kapsaması gerektiğini ifade etti.

ERDAL SAĞLAM: BAKAN ŞİMŞEK'İN İSTEDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUM

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam ise istifanın arka planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sağlam, "Bilgi almadım ama kişisel görüşüm; namuslu bir bürokrat olarak bilinen Mahmut Sütçü baskılar nedeniyle istifa etmiş olabilir. Damadı nedeniyle fon vurgununda adı geçen yardımcısının ayrılmasını ise Bakan Şimşek'in istediğini tahmin ediyorum" sözlerini sarf etti.

İNAN MUTLU: GÖRÜNMEZ OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ekonomi yorumcusu İnan Mutlu da istifalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mutlu, Mahmut Sütcü ve Osman Çelik'in görevlerinden ayrılmalarını birlikte değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Mahmut Sütçü tüm bu vurgun sürecinde SPK İkinci Başkanlığı ve SPK Başkanlığı yapmıştı."

Osman Çelik hakkında da iddialarda bulunan Mutlu, "Osman Çelik finansal piyasalardan sorumlu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Damadı İskender Balcı Özata Denizcilik hisselerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklu" ifadelerini kullandı.

Mutlu, paylaşımının devamında, "Hesap vermekten kaçmak ve iktidarın elini rahatlatmak için görünmez olmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İNAN MUTLU'DAN SPK KANUNU HATIRLATMASI

İnan Mutlu, bir başka paylaşımında ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun 132. maddesine dikkat çekti.

Mutlu, "Ne güzel kanun yapmışlar" ifadesiyle başladığı paylaşımında, Mahmut Sütcü'nün görevinden ayrılmasından sonra iki yıla kadar SPK'dan maaş almaya devam edebileceğini iddia etti.

Paylaşımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 132. maddesinden bahseden Mutlu, kurul başkan ve üyelerinin görevden ayrılmaları sonrasında uygulanabilecek mali haklar ile ilgili düzenlemeyi gündeme getirdi.

‘GÖREVDEN ALINMALARI DAHA DOĞRU OLMAZ MI?’

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise, Mahmut Sütcü ve Osman Çelik'in görevlerinden ayrılmalarını eleştirdi. Daşdemir, “Hazine ve SPK’daki üzerinde şaibe olanlar neden istifa ediyorlar. Görevden alınmaları daha doğru olmaz mı?” diye sordu.