Ekonomist Tunç Şatıroğlu, İran’daki savaşın Türkiye ekonomisini nasıl zorladığını sosyal medyada paylaştığı videoyla anlattı.

Şatıroğlu ''Devletin döviz kasası (rezerv) sıkıntıya girince, Merkez Bankası ucuz fiyattan altın satmak zorunda kalıyor.'' dedi.

Güncel Amerika-İran savaşı hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü ekonomist şöyle konuştu; “İran savaşı Merkez Bankası’nın rezervini zorluyor, bu kadar düşük fiyattan altın satmak zorunda kalıyor. Çünkü satılabilir dolar azaldı. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında 55 milyar dolar satıldı. Onlar satılmasa bugün 55 milyar dolar daha olurdu.”

Şatıroğlu sözlerine şöyle devam ediyor: ''insanlar daha fazla dolar istiyor. Bu baskı rezervleri eritiyor. Eskiden satılabilecek dolar varken şimdi azaldı. O yüzden altın satmak zorunda kalıyorlar. Hem de 4500 dolar civarı gibi düşük seviyelerden''.

Mevcut İran savaşı petrolü pahalılaştırıyor bu da Türkiye'nin daha fazla dolar harcamasına neden oluyor.

Dolar talebi artınca Merkez Bankası rezervden satış yapıyor. Dolar bitince bu sefer altın satılıyor, üstelik ucuza.



Kısaca rezervlerimiz hem jeopolitik riskler hem de geçmiş müdahaleler yüzünden zor durumda.

Tunç Şatıroğlu, bu durumun kötü yönetimin sonucu olduğunu vurguluyor.