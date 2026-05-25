Piyasa aktörlerinin ve vatandaşların genel ekonomik gidişata dair beklentilerini ortaya koyan, bu yönüyle de iktidarların ekonomi politikaları ile seçim takvimlerinin en önemli öncü göstergesi kabul edilen ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı.

Son dönemde siyaset kulislerinde CHP'ye "mutlak butlan" kararının ardından erken seçim senaryoları alevlendi. Endeksteki iki aylık düşüş trendinin yerini yükselişe bırakması ise dikkat çekti.

SEÇİM DÖNEMLERİNDE "100" BARAJI AŞILIYOR

Ekonomik güven endeksinde 100’ün altındaki değerler ekonomiye duyulan güvenin negatif (kötümser) seyrettiğini, 100’ün üzerindeki değerler ise pozitif (iyimser) bir tabloyu işaret ediyor.

Geçmiş veriler incelendiğinde, endeksin seçim dönemleriyle olan güçlü bağı net bir şekilde görülüyor. Örneğin; 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, 2022 yılının nisan ayında 96 seviyelerinde bulunan endeks, sadece bir ay içinde 102,8’e tırmanmıştı. Genel eğilim, seçim sath-ı mailine girildiğinde 100 barajının aşıldığını gösteriyor.

2 AYLIK DÜŞÜŞ YÖNÜ YUKARIYA KIRDI

2026 yılının şubat ayında ilk kez 100 barajını aşmayı başaran endeks, takip eden mart ve nisan aylarında toplam yüzde 4,3 oranında değer kaybederek 96,4 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak nisan ayındaki 96,4'lük seviye, mayıstaki yüzde 0,8'lik toparlanmayla 97,2'ye yükseldi.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerine geldi.