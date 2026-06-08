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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Kritik zirvenin ardından yayımlanan yazılı açıklamada; uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik temellerin sağlamlaştığı ve Türkiye ekonomisinin küresel dalgalanmalara karşı çok daha dirençli hale geldiği vurguladı.

Yatırımcıları ve iş dünyasını yakından ilgilendiren toplantıda, bürokrasiyi azaltacak yeni adımlar ve yabancı iş gücü istihdamına yönelik düzenlemeler ön plana çıktı.

KESİNTİSİZ BÜYÜME VE DÜŞEN RİSK PRİMİ (CDS)

Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel çapta yaşanan "çoklu şoklara" rağmen hız kesmediği ve peş peşe 23 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı gösterdiği hatırlatıldı. İşsizlik oranının tek haneli seviyelerde tutunduğu belirtilirken, piyasaların yakından takip ettiği Türkiye'nin risk primi (CDS) puanının savaş öncesi seviyelere kadar gerilediğine dikkat çekildi.

EKK bildirisinde ayrıca, jeopolitik krizlerin tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon ve cari açık üzerinde baskı yarattığı; ancak bu olumsuz yansımaları en aza indirmek için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla devrede olduğu ifade edildi.

"TEK DURAK OFİS" MODELİ GENİŞLİYOR

Toplantının en dikkat çeken kararlarından biri, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik atılacak dev adım oldu. Hali hazırda İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan "Tek Durak Ofis" modelinin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu yeni sistem sayesinde yatırımcılar; izin, ruhsat ve diğer idari bürokratik süreçlerle vakit kaybetmeden tüm işlemlerini tek bir noktadan, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde halledebilecek.

İŞ DÜNYASI İÇİN YABANCI İŞ GÜCÜ DÜZENLEMESİ

Kurulda, Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde sanayide dönüşüm, Ar-Ge, inovasyon, yeşil ve dijital dönüşüm gibi üretim kapasitesini artıracak yapısal reformların sürdüğü yinelendi. Öte yandan, iş gücü piyasasındaki güncel dinamikler masaya yatırılarak, piyasanın ihtiyaç duyduğu belirli alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik politikalar değerlendirildi.

Yılın beşinci EKK toplantısında ele alınan temel başlıklar ve alınan kararlar şu şekilde:

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program dahilindeki yapısal reform eylemlerinin güncel durumu analiz edildi. İlgili çalışmaların hızlandırılması için atılacak ilave adımlar istişare edildi.

İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilerek, kalifiye eleman açığı yaşanan sektörlerde yabancı iş gücü istihdamının kolaylaştırılması ve çalışma izin mekanizmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.

"Tek Durak Ofis" uygulamasında gelinen son aşama incelendi. Yatırımcıların tüm idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların, ülke genelinde etkin bir biçimde devreye alınması için yol haritası belirlendi.